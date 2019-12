Leonori: Comune non deve fare scaricabarile

Roma – “È un piacere leggere che l’Assessore Cafarotti si sia appassionato al tavolo del decoro e alla sua efficienza. Nei tre anni e mezzo di amministrazione Raggi siamo ancora in attesa di veder ‘concludere’ i lavori del Tavolo. Ricordo che il Tavolo del Decoro e’ stato istituito nel ‘luglio’ 2014, ha prodotto i primi spostamenti nel ‘luglio’ 2015 e da molto tempo sono pronte le risultanze. L’Assessore Cafarotti si scopre improvvisamente iper efficiente e ‘scarica’ i ritardi dei suoi uffici al Municipio I.”

“Il lavoro della Presidente Alfonsi e della sua amministrazione non puo’ essere svolto senza il supporto del Comune, non si puo’ chiedere ad un Municipio con sempre meno personale, oltre a tutti gli atti, di sostituirsi al Comune stesso. La Regione con il nuovo Testo unico del commercio ha fatto la sua parte, dando regole e strumenti. Ora sta al Comune assumersi le sue responsabilita’”. Lo scrive in una nota la Consigliera regionale Dem, Marta Leonori.