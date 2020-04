Leonori: da domani bando per piccolo credito

Roma – “Domani ci sara’ la pubblicazione del bando regionale del fondo per il piccolo credito: finanziamenti da 10mila euro per imprese con al massimo 9 dipendenti, che potranno restituirli in 5 anni a tasso zero a partire dal prossimo anno. Sono misure semplici e accessibili per tutti, senza ricorrere a intermediari”. Lo ha detto all’agenzia Dire il consigliere del Pd alla Regione Lazio, Marta Leonori. “Ci saranno 10 giorni disponibili per precaricare le domande e dal 20 aprile sara’ possibile inviare le domande con un click day”, ha aggiunto l’esponente dem che questa mattina ha partecipato alla seduta della commissione Attivita’ Produttive della Pisana dove sono stati auditi due esponenti dell’Abi Lazio.

Alle banche “abbiamo chiesto celerita’, accessibilita’ e misure semplici ed efficaci di accesso al credito per persone ed imprese”. Inoltre “abbiamo dato il parere per un’ulteriore semplificazione, in particolare per il fondo destinato al piccolo credito. Grazie all’assessore Orneli e al lavoro della Giunta siamo in linea con tutte le semplificazioni massime che sono state date dal Governo”, ha aggiunto Leonori. “Questo pacchetto di iniziative, insieme al contributo per gli affitti destinato agli inquilini in difficolta’, a quello per le attivita’ commerciali e la cassa integrazione, rappresenta le prime misure che la nostra Regione, insieme al governo, vuole mettere in campo per essere al fianco di imprese, lavoratori e famiglie”, ha concluso Leonori.