Leonori: da Regione Lazio contributo importante per territori e sociale

Roma – “L’animazione dei territori nel post Covid-19 attraverso il sostegno alle associazioni culturali e di promozione sociale, questo l’obiettivo di un bando da 2 milioni di euro che la Regione Lazio pubblichera’ a breve. Un milione di euro per un contributo massimo di 10.000 euro e’ dedicato alla promozione e produzione culturale e artistica e per l’animazione territoriale. Un altro milione di euro per un contributo massimo di 1.500 euro potra’ essere richiesto per pagare i canoni dei mesi di lockdown (marzo, aprile e maggio).”

“La Regione dimostra una grande attenzione per tutte quelle realta’ che nei comuni grandi e piccoli ravvivano la vita culturale e sicuramente contribuiranno alla ripresa dopo l’epidemia anche nell’inclusione sociale. Un ottimo lavoro di ascolto delle associazioni che grazie all’impegno del Presidente Zingaretti e dell’Assessora Troncarelli si concretizza in impegni. La Regione Lazio al fianco delle associazioni culturali e delle proprie comunita’”. Cosi’ in una nota la vicepresidente della Commissione Cultura della Regione Lazio Marta Leonori.