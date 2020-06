Leonori: da Regione Lazio sostegno concreto a settore cinema e audiovisivo

Roma – “A pochi giorni dai 100 anni della nascita di Alberto Sordi, il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato oggi la nuova legge sul cinema e l’audiovisivo. Il comparto, da sempre un’eccellenza italiana, nella nostra Regione conta circa 12.000 lavoratori, poco meno della meta’ di tutti gli addetti in Italia, e un terzo delle imprese cinema, radio e tv. Con uno stanziamento complessivo nel triennio di 62,5 milioni di euro tra fondi regionali (35,6 milioni di euro) e fondi comunitari (26,8 milioni per il 2020), di cui 26 milioni per il programma operativo 2020 cinema e audiovisivo, la Regione Lazio disciplina compiutamente il settore, con l’obiettivo di investire su qualita’, occupazione e multidisciplinarieta’, per sostenere le sale cinematografiche e la promozione delle opere.”

“Interviene inoltre per fornire nuove opportunita’ per quelle sale chiuse che, senza perdere la propria destinazione, vogliono riaprire. La legge, che ribadisce l’importanza per il territorio di Film commission e della Fondazione Cinema per Roma, definisce misure strutturali per la riqualificazione e l’accessibilita’ delle sale cinematografiche dismesse o in crisi, ne definisce l’iter di autorizzazione all’esercizio e gli strumenti per il sostegno alle opere, alle produzioni e all’innovazione e la sperimentazione nel settore.”

“Definisce inoltre sostegno alla formazione e all’occupazione dei lavoratori del settore. Grazie alla determinazione del presidente Nicola Zingaretti e al prezioso lavoro del capo di Gabinetto Albino Ruberti, il cinema, a pochi giorni dalle prime riaperture dopo il lockdown, puo’ cominciare ad avere le risposte necessarie a risollevarsi dopo i difficili mesi passati e gli altri che ci attendono, ancora complicati per le misure anticontagio. La Regione Lazio si conferma una regione all’avanguardia per l’attenzione e gli investimenti per cinema e audiovisivo”. Cosi’ in un comunicato Marta Leonori, vicePresidente della commissione Cultura in Consiglio regionale del Lazio.