Leonori: con fine commissariamento ora subito nuovo personale sanitario

Roma – “Quanto dichiarato oggi al termine dell’udienza della Corte dei Conti dal presidente della sezione di controllo Roberto Benedetti in occasione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 e’ una ottima notizia: si puo’ chiudere il commissariamento del Lazio sulla Sanita’. È durato anni e molta fatica per il Presidente Zingaretti, la nostra Giunta e la nostra esperienza politica, ma soprattutto per i cittadini insieme con i quali siamo riusciti a chiudere una delle pagine piu’ buie della nostra Regione. Si fa un gran parlare, oggi, dell’autonomia differenziata a causa delle polemiche tutte interne tra Governo e Regioni di centrodestra, ma sarebbe utile ricordare che mentre molti discutono e fanno perdere soldi e tempo agli italiani c’e’ una parte dell’Italia che lavora in silenzio e ripara ai danni che gli stessi che oggi litigano hanno creato. Per quanto ci riguarda e’ necessario continuare sulla strada che abbiamo intrapreso e procedere verso una rapida chiusura del commissariamento e da subito iniziare con l’assunzione di nuovo personale per colmare i vuoti che si stanno creando. Il Lazio e’ il sempre di piu’ si conferma esempio di buon governo. Questo ne e’ l’ennesima testimonianza”. Cosi’ in una nota Marta Leonori consigliera del Pd alla Regione Lazio.