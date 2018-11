Leonori: non retrocediamo dinanzi protesta Militia Christi

Roma – “L’ignobile incursione di Militia Christi nel Municipio I con lo striscione contro la Presidente Sabrina Alfonsi non cambiera’ di una virgola la battaglia che si sta combattendo contro il tentativo di arretramento nei diritti delle donne, tanto faticosamente conquistati negli anni”.

“Per questo voglio esprimere tutto il mio sostegno e solidarieta’ a Sabrina, alla quale mi unisce una profonda condivisione dei valori e delle lotte per i diritti delle donne. Una cosa per me e’ certa e indiscutibile: non si torna indietro!”. Cosi’ in un comunicato la consigliera regionale del Pd Marta Leonori.