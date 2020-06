Leonori: ottime iniziative Ater Roma con legge beni comuni

Roma – “Ottima la “svolta green” annunciata da Zingaretti sul patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica. Sono in particolare felice che l’Ater di Roma abbia promosso un avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione di aree di sua proprieta’, in attuazione della legge regionale per l’amministrazione condivisa dei beni comuni. Con questo provvedimento si intende favorire progetti di inclusione sociale aventi ad oggetto la promozione e la realizzazione di azioni di amministrazione condivisa per la cura, la rigenerazione, la valorizzazione e la gestione dei beni comuni. È una grande soddisfazione per me iniziare a vedere i primi atti che utilizzano la Legge Regionale n. 10 del 2019, la legge sui “Beni Comuni” che porta la mia firma e che ho avuto il piacere di presentare. Sono lieta inizi ad essere patrimonio delle associazioni, dei cittadini e delle amministrazioni'”. Cosi in una nota la consigliera regionale dem Marta Leonori.