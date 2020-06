Leonori: per diritti persone con fragilità è pronta proposta legge

Roma – “Ho appena depositato la proposta di legge ‘Norme per la realizzazione dei diritti delle persone con fragilita’ attraverso il riconoscimento di un progetto esistenziale di vita e la promozione dell’amministrazione di sostegno’. Questo mia proposta di legge istituisce un ‘progetto esistenziale di vita’, ovvero un percorso conoscitivo delle aspirazioni profonde, delle necessita’ sociali e quotidiane, dei bisogni e dei desideri della persona con fragilita’. Il percorso esistenziale di vita ha come obiettivo finale la stesura di un documento condiviso con la stessa persona fragile e con chi della stessa si occupa.”

“A tal proposito il progetto legislativo mira alla valorizzazione della figura dell’amministratore di sostegno attraverso l’attivazione di servizi di supporto, di conoscenza e informazione su tale istituto, di promozione delle c.d. buone prassi, di attivazione di un percorso formativo per amministratori di sostegno affinche’ l’incarico di cura della persona sia svolto dagli stessi con preparazione e competenza. Una legge per diminuire le distanze e ridurre le disparita’”. Cosi’ in una nota la consigliera dem alla Regione Lazio, Marta Leonori.