Leonori: per librerie indipendenti 500mila euro da Regione Lazio

Roma – “La Regione Lazio ha pubblicato il bando da 500mila euro in favore delle librerie indipendenti, per aiutarle in questa ripresa delle attivita’ dopo la chiusura imposta dall’emergenza Covid-19. Il provvedimento prevede un contributo fino a 5mila euro, a fondo perduto, per attivita’ e progetti che possono supportare le librerie e agevolarne la ripartenza in questa fase 2: dallo sviluppo di sistemi informatici per la prenotazione e acquisto anche online dei libri all’implementazione di piattaforme per la consultazione di un catalogo online, a incontri per la promozione della lettura da realizzarsi in streaming, come presentazioni, reading, iniziative culturali, eventi musicali legati alla lettura, ma anche corsi, workshop e laboratori nonche’ attivita’ che coinvolgano scuole e universita’”. Lo scrive in una nota la vicepresidente della commissione Cultura, Turismo e Sport della Regione Lazio, Marta Leonori (Pd).

“Un bando che nasce anche da un emendamento che ho promosso nell’ultimo bilancio per permettere un finanziamento diretto alle librerie e istituire un Fondo a loro dedicato- sottolinea Leonori- Dall’inizio di questa emergenza abbiamo detto piu’ volte che nessuno doveva rimanere da solo. Questo provvedimento, che si aggiunge a quelli gia’ adottati per molti altri settori, conferma la linea che la Regione Lazio ha intrapreso fin dall’inizio di questa emergenza: a fianco delle famiglie, delle imprese, con una particolare attenzione alla cultura”.