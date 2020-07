Leonori: Regione Lazio finanzia Campo Testaccio, aspettiamo Comune

Roma – “Nei prossimi giorni la Giunta regionale approvera’ con propria delibera il protocollo d’intesa tra Regione Lazio, Municipio Roma I e ASP Asilo Savoia, che permettera’ la rinascita di Campo Testaccio, storico impianto calcistico per la nostra citta’ e per il rione di Testaccio. Il lavoro del Municipio per l’individuazione di una concreta soluzione tanto attesa con la piena disponibilita’ e la pronta risposta della Regione Lazio sono un altro esempio concreto del valore e delle potenzialita’ degli accordi tra istituzioni pubbliche e organizzazioni locali, in questo caso sportive, che e’ il perno della legge, approvata lo scorso anno e da me proposta, sull’amministrazione condivisa dei Beni Comuni. L’augurio ora e’ che l’ultimo passo del Comune con la consegna delle chiavi del campo al Municipio, come previsto dalla delibera del 2 aprile 2019, avvenga celermente cosi’ da permetterne al piu’ presto la sua riqualificazione con l’inizio dei lavori”. Cosi’ in comunicato la consigliera dem della Regione Lazio, Marta Leonori.