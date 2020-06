Leonori: Regione Lazio prima a erogare fondo perduto a settore turismo

Roma – “Si e’ chiuso venerdi’ scorso il bando con cui la Regione ha stanziato 20 milioni a favore di Alberghi, B&B, case vacanze, guest house, campeggi, agenzie di viaggio e tour operator del territorio regionale. La Regione Lazio e’ stata la prima regione italiana ad erogare contributi a fondo perduto per supportare tutte le aziende del comparto turistico che hanno sofferto e stanno soffrendo gli effetti economici della pandemia.”

“Nel periodo dell’uscita del bando moltissime strutture extralberghiere hanno regolarizzato la loro posizione richiedendo il Cise, pur sapendo che questo non gli avrebbe comunque consentito l’accesso, perche’ nel bando era specificato che il codice doveva gia’ essere in possesso dal 6 aprile scorso. Visto che l’obiettivo del bando era aiutare le strutture in difficolta’, l’assessora Pugliese ha dato indicazione al Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo di predisporre i provvedimenti necessari per erogare un contributo una tantum a tutte le strutture che hanno legittimato la loro attivita’ nel periodo compreso fra il 15 maggio ed il 5 giugno 2020. La Regione Lazio si conferma regione vicina”. Cosi’ in un comunicato la vicepresidente della commissione Turismo Marta Leonori.