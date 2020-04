Leonori: Regione Lazio verso fase 2, bene supporto esperti

Roma – “Saper immaginare e progettare il nostro futuro ci aiutera’ non solo a orientare le scelte che Giunta e Consiglio dovranno fare, ma anche a supportare le realta’ economiche, produttive e sociali che nella nostra Regione chiedono, oltre a un supporto economico che a livello nazionale regionale si sta mettendo in campo con i diversi piani, anche di capire come potra’ cambiare il mondo intorno a noi. La fine della fase di emergenza ci mettera’ davanti a un modello sociale ed economico diverso che a oggi e’ ancora difficile immaginare. Il progetto del presidente Zingaretti e del vicepresidente Leodori di affiancare i lavori e le scelte della Regione Lazio con un team di esperti e’ un’ottima iniziativa”. Cosi’ in una nota la consigliera del Pd alla Regione Lazio, Marta Leonori.

“Ripensare la riorganizzazione del lavoro, il nuovo ruolo che avranno le tecnologie, la necessita’ si ripensare le occasioni di socialita’, le nuove prospettive del sistema socio-sanitario sono le chiavi per far ripartire il nostro sistema produttivo- sottolinea Leonori- Altrettanto non dovremo trascurare l’esigenza di investire sempre piu’ sulla sostenibilita’, sull’innovazione e sulla semplificazione, tutelando la salute e senza lasciare nessuno indietro. Le imprese, le attivita’ commerciali e quelle culturali non potranno nei prossimi mesi riprendere le attivita’ come erano abituate solo fino a qualche settimana fa, e per meglio orientare e indirizzare le scelte che faremo sara’ importante avere un team di consiglieri. Una squadra con differenti esperienze e professionalita’ quella che sara’ costituita per immaginare un ‘LazioLab’ che ci permetta di costruire la nuova fase della nostra Regione”.