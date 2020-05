Leonori: sostegno all’affitto, Regione Lazio stanzia altri 13 mln

Roma – “Questa mattina la Giunta ha approvato un ulteriore stanziamento di 13 milioni di euro per il bonus affitto, portando il sostegno alla locazione per le famiglie in difficolta’ da 43 a 56 milioni complessivi. Questi 13 milioni aggiuntivi serviranno a far fronte al grande numero di richieste pervenute in questi giorni presso tutti i comuni del Lazio. Un’ottima notizia, che conferma l’obiettivo della Regione di non lasciare solo nessuno in questo momento di difficolta’ economica dovuta all’emergenza Covid-19. Un ringraziamento al Presidente Nicola Zingaretti e all’assessore Massimiliano Valeriani per il lavoro svolto”. Cosi’ in un comunicato la consigliera dem della Regione Lazio, Marta Leonori.