Leonori: stop divieto pre-saldi, assenza Lega dispiace

Roma – “La Commissione sviluppo del Consiglio regionale del Lazio ha approvato oggi all’unanimita’ la modifica urgente del testo unico del commercio per permettere ai negozianti, in questa fase di emergenza, di poter organizzare piu’ agevolmente promozioni e saldi. Il testo della proposta di legge, modificato con una proposta unitaria da parte di tutta la commissione, intende aumentare le opportunita’ per i tanti commercianti che hanno riaperto con magazzini pieni, una stagione oramai a meta’ e fornitori da pagare. La deroga in questa fase emergenziale al divieto dei pre-saldi consentira’ loro di organizzare promozioni e sconti secondo le proprie esigenze.”

“Dispiace solo l’assenza oggi dei consiglieri della Lega, che dopo aver presentato in commissione un secondo emendamento che ricalcava parola per parola quello discusso e condiviso da tutte le forze politiche con la sola aggiunta del simbolo del partito, pur avendo sottoscritto quello unitario, non sono poi intervenuti nella seduta di commissione. Sara’ per la prossima volta!”. Cosi’ in un comunicato Marta Leonori, consigliera dem della Regione Lazio.