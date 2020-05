Leonori: su bonus affitto ritardo inaccettabile di Raggi

Roma – “È passato quasi un mese dalla pubblicazione da parte della Regione del bonus affitto. Diversi comuni del Lazio hanno gia’ iniziato a distribuire gli aiuti, mentre il Campidoglio sta registrando un ritardo inaccettabile. La Raggi solo in questi giorni sta chiedendo il trasferimento da altri uffici di 50 dipendenti, per destinarli alla gestione delle domande di contributo affitto arrivate al Dipartimento Patrimonio. La Sindaca si e’ mossa con colpevole ritardo, ritardo che sconteranno tutte le famiglie piu’ esposte alle difficolta’ economiche derivanti da questa emergenza che puntavano su questi fondi per avere un po’ di serenita’. Esprimo la mia preoccupazione per i tempi, in questo momento servirebbe rapidita’, i cittadini non possono aspettare”. Cosi’ in un comunicato la consigliera regionale dem Marta Leonori.