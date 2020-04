Leonori: trovate risorse per tutte le imprese

Roma – “Voglio ringraziare l’assessore Orneli, il Vicepresidente Leodori e tutta la squadra della Regione Lazio per essere riusciti a individuare maggiori risorse che consentiranno di finanziare tutte le domande presentate sul bando Pronto Cassa. La Regione dimostra nuovamente, in questo periodo cosi’ difficile, di essere attenta alla richiesta di aiuto da parte delle imprese, che numerose avevano partecipato al bando, confermando anche la validita’ dello strumento proposto: un finanziamento a tasso zero per micro imprese. La richiesta di allargarlo era stata rappresentata anche da tutti i consiglieri nelle sedute della commissione Sviluppo Economico.”

“La mancanza di liquidita’ rischia di compromettere la prosecuzione o la ripresa di molte attivita’, soprattutto quelle di dimensioni piu’ ridotte. Per questo lo sforzo di individuare nuove risorse regionali ed altre provenienti da un’operazione finanziaria con Cassa Depositi e Prestiti rappresenta un segnale concreto per sostenere l’economia regionale. Un impegno importante che conferma l’attenzione della Regione e del Presidente Zingaretti a sostenere le imprese e il territorio”. Cosi’ in un comunicato la consigliera della Regione Lazio Marta Leonori.