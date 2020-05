Leonori-Vagnarelli: incomprensibile chiusura Centro Eufemia

Roma – “Dopo anni di attivita’, chiude il Centro interculturale Eufemia, punto di riferimento per persone e famiglie del V Municipio di Roma. Questa chiusura mettera’ in difficolta’ tutte quelle famiglie che si rivolgevano al Centro per un sostegno concreto per l’integrazione e la crescita dei bambini del territorio. Il Municipio V ha comunicato la chiusura del Centro a causa di problematiche legate alla procedura di gara per l’affidamento del servizio. La scelta di chiudere il Centro appare incomprensibile, auspichiamo che il Municipio possa tornare sui suoi passi nell’interesse di tutto il territorio”. Cosi’ in una nota la consigliera regionale del Pd, Marta Leonori e il segretario Pd del Municipio V, Riccardo Vagnarelli.