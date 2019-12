Lepidini: Zingaretti e Raggi devono incontrare cittadini Municipio IX

Roma – “Ho appena inviato tramite PEC alla Sindaca di Roma, Virginia Raggi e al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti una lettera aperta per un confronto democratico sull’Emergenza Rifiuti, che non e’ ormai piu’ rinviabile”. E’ quanto dichiara Alessandro Lepidini, Consigliere eletto al Municipio IX con il PD, che invita il presidente della Regione Lazio e la Sindaca di Roma ad incontrare i cittadini del territorio dove sono stati individuati quattro diversi possibili siti per la nuova discarica della Capitale. “Tre sono i punti che vengono evidenziati: decisioni prive di trasparenza, emergenza e commissariamento, necessita’ di un confronto prima di decidere. Anche perche’ i quattro siti pre-individuati nel IX Municipio sono del tutto inidonei. L’Agro romano – conclude Lepidini – e’ la nostra terra e non lasceremo che la trasformino nella discarica di Roma”.