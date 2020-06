Libia, “Italia in Comune” propone una pesco a guida italiana –

Sulla crisi libica, “Italia in Comune” lancia la proposta “di avviare una PESCO, Cooperazione strutturata e permanente, a guida italiana, ma con fondi e responsabilità condivise tra tutti i paesi europei, che consenta di ripristinare stabilità in Libia, con il coinvolgimento degli attori dell’area”. È quanto si legge in una nota del partito Italia in Comune.

“L’operazione privilegiata di trasferimento di Fregate alla Marina Militare Egiziana può funzionare da leva sia per la risoluzione delle questioni aperte, se non è vista solo nell’ottica di una operazione commerciale. In questo il governo deve però essere chiaro: la nostra politica estera non può essere una mera attività di politica industriale”, sostiene Italia in Comune.

“Va, infatti, considerato che il trasferimento delle FREMM all’Egitto fornisce a quel paese una capacità navale precedentemente non prevedibile, in una situazione in cui il conflitto tra turchi, presenti nell’area per la nostra incapacità di gestione della questione libica, a sostegno dei fratelli musulmani, ed egiziani a sostegno della fazione di Haftar, potrebbe sfociare in una guerra convenzionale e destabilizzare, se possibile, ancora di più quell’area”.

Quanto al caso Regeni, la questione “non può essere lasciata a frasi di circostanza: aver dato all’Egitto negli anni delle innegabili posizioni di vantaggio rispetto a tutti gli altri attori nordafricani, vedi la scoperta di ingenti giacimenti di gas e i trasferimenti navali e aeronautici, deve essere sfruttata con successo dalla nostra diplomazia e dal nostro governo”.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Italia in Comune.