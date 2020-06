Liceo Kennedy pronto per maturità all’aperto

Roma – Al liceo ‘Kennedy’ e’ tutto pronto per gli esami di maturita’ che da mercoledi’ si terranno all’aria aperta. È la soluzione originale adottata dall’istituto per evitare il disagio di restare chiusi in un’aula per ore con la mascherina sul viso. Tre tensostrutture completamente apribili installate negli spazi esterni della scuola e un’altra postazione all’interno della palestra ospiteranno le commissioni e i maturandi che dovranno sostenere l’esame orale. “Con oggi abbiamo terminato tutti i test, sia della parte tecnica sia dell’innovazione delle aule all’aperto- commenta Lidia Cangemi, dirigente scolastica del liceo- Una scelta che abbiamo fatto per puntare sulla sicurezza, perche’ il principio che ispira questa scuola e’ il benessere dei ragazzi. A loro auguro un esame favoloso, che sia il giusto coronamento di cinque anni di studio. Dopo questo periodo molto difficile, ci ritroviamo finalmente vicini, e lo saremo sempre di piu'”.