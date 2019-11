Liceo Righi in scena per l’ambiente con ‘Gioventù Differenziata’

Roma – Economia, legalita’ e sostenibilita’ sono i temi che gli studenti del liceo ‘Righi’ di Roma porteranno il 22 novembre al Teatro India, con uno spettacolo inedito scritto e interpretato dai ragazzi: ‘Gioventu’ differenziata’. In seguito ad un progetto sullo sviluppo sostenibile, infatti, gli studenti hanno deciso di mettere in scena il problema dei rifiuti di Roma, immaginando una nuova societa’ in cui le parole chiave sono civilta’, solidarieta’ e rispetto per l’ambiente, le regole, le persone e le differenze.

Nella finzione scenica, un giovane e geniale inventore soprannominato ‘il Guru’ accorpa tutta la spazzatura di Roma, dando luogo a un’isola artificiale chiamata Protopia che accoglie tutti i ragazzi in cerca di una vera opportunita’ di cambiamento, una sorta di terra promessa costruita sulla ‘monnezza’ delle generazioni precedenti.

Sara’ una giornata di sensibilizzazione tra pari. Si iniziera’ dalla mattina con due spettacoli per gli oltre 700 studenti che parteciperanno all’iniziativa. Poi, di sera, la replica per famiglie e adulti. L’intento e’ quello di sostenere il recupero di valori tra i quali economia civile, sviluppo sostenibile e cittadinanza responsabile che sono stati messi da parte.