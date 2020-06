Lilli: in Municipio I Pd più forte e perno larga coalizione

Roma – “In Primo Municipio il partito democratico forte e perno di una larga coalizione. Siamo contenti di augurare buon lavoro a Giorgio Carra nuovo consigliere del Gruppo del Pd e a Giulia Urso nuova assessora che portera’ il contributo di Articolo I nella giunta del I Municipio. Il Pd e’ piu’ forte proprio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali se riesce a catalizzare attorno a se’ alleanze di governo larghe e solide come si sta facendo nei municipi in cui il Centro Sinistra e’ al governo. Perche’ solo una coalizione larga e credibile e una chiamata alle forze migliori della citta’ puo’ essere una risposta al disastro del governo raggi ormai sotto gli occhi di tutti”. Cosi’ in un comunicato Sara Lilli, capogruppo Pd nel Municipio I.