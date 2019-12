Linea Roma-Viterbo, cantieri al lavoro dal 6 al 13 dicembre

Roma – Saranno circa 30 i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici impegnati in ognuno degli otto giorni (dal 6 al 13 dicembre) nelle attivita’ di sostituzione degli scambi della stazione e nel rinnovo di due passaggi a livello. Gli interventi incrementeranno gli standard di affidabilita’ e regolarita’ dell’infrastruttura ferroviaria. Investimento complessivo circa 350 mila euro. Per tutta la durata dei lavori il programma di circolazione dei treni sulla linea Roma – Viterbo sara’ modificato. Alcuni treni regionali, nel tratto interrotto, saranno sostituiti con bus o limitati nel percorso. L’offerta di trasporto e gli orari dei bus sostitutivi – che potranno variare in base alle condizioni del traffico stradale – sono gia’ consultabili nelle biglietterie e sul sito internet dell’impresa ferroviaria. Lo scrive in una nota Ferrovie dello Stato Italiane.