‘Linea tranviaria dei Fori’: tram 8 arriverà a Termini, binari davanti Vittoriano

Roma – Il tram 8 arrivera’ fino a Termini. “I binari, che attualmente si fermano al capolinea di largo Berlinguer, proseguiranno e passeranno davanti al marciapiede del Vittoriano, poi su via dei Fori Imperiali e infine su via Cavour fino a piazza Vittorio, dove poi si divideranno: una parte correra’ fino a Termini, l’altra fino alla via Prenestina. Da un lato quindi nascera’ la nuova linea 8 Casaletto-Termini e dall’altro una linea ‘Est-Ovest’ Casaletto-Prenestina”.

Inizia a definirsi il progetto della cosiddetta ‘linea tranviaria dei Fori’, il cui progetto e’ stato presentato oggi dall’ingegner Pierfrancesco Canali in occasione dei lavori della commissione Mobilita’ del Comune di Roma dedicata alla linea C della metropolitana.

Parallelamente all’iter per la realizzazione della stazione ‘Venezia’ prosegue, dunque, in parallelo anche il progetto del nuovo tram dei Fori il cui cantiere si intrecciera’ con quello della fermata e per questo e’ stato affrontato oggi nell’ambito della discussione sul futuro della metro C.

“La nuova linea- ha aggiunto Canali- non avra’ linea aerea e sara’ una sorta di passeggiata verso i Fori fino allo sfioccamento”. Il presidente della commissione, Enrico Stefano, ha aggiunto che “obiettivo dell’amministrazione e’ chiedere i finanziamenti entro giugno sia della linea dei Fori, che della stazione Venezia della linea C, che della linea tranviaria Tva che passera’ anch’essa a piazza Venezia ma dal lato opposto della piazza”.