Litorale, boom richieste affitto per estate

Roma – Boom di richieste di case in affitto per l’estate 2020 a Fregene, sul litorale nord di Roma. L’emergenza Covid e piu’ in particolare l’incertezza su norme e provvedimenti del Governo per la stagione balneare, sta inducendo i romani a organizzarsi per trascorrere le vacanze all’interno della regione. La conferma sull’andamento del mercato arriva da alcuni gestori di agenzie immobiliari della cittadina del litorale romano. “Sono in molti nelle ultime due settimane- conferma all’agenzia Dire un operatore immobiliare di Fregene- ad averci chiesto, anche quando eravamo chiusi, di adoperarci per reperire una casa in affitto. Chi prima preferiva andare in Sardegna, in Sicilia o magari all’estero, quest’anno punta sul sicuro e guarda a questo tratto di mare”.

Affitti non piu’ mensili, ma almeno stagionali con qualche punta di rincaro che puo’ arrivare fino al 20%, perche’ con cosi’ tanta domanda qualcuno ha gia’ fiutato l’affare, come confermano gli operatori immobiliari: “Ci sono diversi proprietari di immobili che hanno deciso di alzare il prezzo perche’ hanno capito che i romani quest’anno potrebbero non spostarsi piu’ di tanto”. A dar manforte al mercato degli affitti c’e’ infatti la grande incognita dei movimenti tra regioni: un fattore che sta inducendo le persone a riservarsi un posto al mare, vicino casa. Questo andamento del mercato immobiliare non nasconde pero’ insidie ed effetti collaterali.

Primo fra tutti, confida un operatore, “una sopravvalutazione del mercato degli affitti che potrebbe essere pagata da una cittadina come Fregene, gia’ a partire dal prossimo anno”. In piu’ non mancano i problemi creati da quei proprietari di immobili che, prima del Covid, avevano messo in affitto la loro abitazione percependo migliaia di euro di caparra e ora hanno cambiato idea decidendo di sfruttare personalmente la propria seconda casa. Piu’ di un operatore conferma: “Probabilmente l’emergenza coronavirus riempira’ di scartoffie anche le stanze del tribunale civile di Roma”.