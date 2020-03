Locatelli: protocollo per vaccino ottima cosa

Roma – “Oggi e’ stato firmato un protocollo d’intesa tra Regione Lazio, ministero dell’Universita’ e della Ricerca, ministero della Salute, CNR e Spallanzani, per perseguire una progettualita’ mirata allo sviluppo e alla validazione, per poi evidentemente andare a una traslazione clinica, di un vaccino in grado di conferire protezione contro Sars-Cov2. Questo mi sembra un passo assolutamente importante, che ancora una volta testimonia quello che e’ lo sforzo di tutte le realta’ isituzionali del Paese per cercare di trovare le risposte piu adeguate per il trattamento degli ammalati”. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanita’, lo dice nel corso della consueta conferenza stampa delle 18 nella sede della Protezione civile.

“La Cts di Aifa sta continuando in maniera assolutamente solerte e con uno sforzo assolutamente encomiabile a valutare tutte le proposte che arrivano- spiega Locatelli- e quanto e’ stato identificati come percorso di sottomissione dei protocolli clinici, valutazione della Cts da parte di Aifa e poi trasferimento a un Comitato unico nazionale ha esattamente lo scopo di acclerare quella che e’ l’approvazione di protocolli terapeutici per il trattamento dei malati”, e “si sono raggiunte delle tempistiche assolutamente inimmaginabili in termini di riduzione”. Quindi “avere un comitato unico nazionale e’ un elemento di forza e non come qualcuno ha detto un collo di bottiglia”, conclude il presidente Css.