Lollobrigida: bene sgombero a Castel Romano

Roma – “Grazie alle denunce di Fratelli d’Italia, alla tenacia di Roberta Angelilli, di Rachele Mussolini e di tanti altri, finalmente il campo rom di Castel Romano verra’ chiuso. Non basta pero’ l’ordinanza attraverso la quale la Regione Lazio stabilisce lo sgombero del campo rom. Torniamo a chiedere che il presidente Zingaretti e il sindaco Raggi vengano auditi in commissione Ecomafie, sia sulla gravissima situazione ambientale che si e’ venuta a creare negli anni, sia sugli episodi di criminalita’ che si sono verificati e tuttora continuano a verificarsi all’interno di quella realta’ penalizzando un intero territorio e la sua cittadinanza. Come Fratelli d’Italia continueremo a vigilare affinche’ a Castel Romano vengano rispristinati il decoro e la legalita’ che i romani meritano”. Lo dichiara il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida.