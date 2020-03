Lollobrigida: Consiglio Regione Lazio deve riunirsi

Roma – “In questo momento, rispondere negativamente alla proposta dei consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d’Italia di riunire il Consiglio regionale, e’ grave. Mentre i medici, gli infermieri e tanti operatori sanitari sono stati lasciati soli nell’incertezza e senza le dovute protezioni, non si vuole convocare il Consiglio. Le istituzioni tutte vanno invece tenute aperte, dimostrando che, come i medici e le forze dell’ordine, anche la politica ha il coraggio di impegnarsi in prima linea.”

“Contribuire con proposte e idee, anche per evitare le degenerazioni di scelte discutibili, e’ la funzione del parlamentino laziale. Bene hanno fatto i consiglieri di Fratelli d’Italia a denunciare questo comportamento che ha visto il responsabile della sanita’ laziale passare dalla superficialita’ e dall’irresponsabilita’ rispetto all’emergenza coronavirus all’eccesso di chiudere il Consiglio regionale, impedendo di fatto ai cittadini di veder rappresentate le loro istanze e necessita’”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.