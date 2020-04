Lombardi: 2 mln per aiuto immediato a chi è in difficoltà

Roma – “Stiamo vivendo un momento straordinario di emergenza, che richiede azioni e capacita’ di adattamento altrettanto straordinarie, in cui dobbiamo essere in grado di accogliere il fatto che tutti i nostri programmi e i nostri progetti basati sulle condizioni valide fino a qualche mese fa, oggi non valgono piu’. E, visto che tutto cambia incessantemente, non abbiamo nemmeno idea di quello che ci riserva il futuro prossimo e di quale potra’ essere il nostro margine di manovra. Lo vedo ad esempio con quanto sta accadendo in Regione Lazio: meta’ dell’anno 2020 sembra ormai compromesso, i lavori delle Commissioni sono ripresi da poco, in videoconferenza, e non sappiamo quando potranno tornare a regime.”

“Per questo dopo un’attenta riflessione, ho deciso di fare di necessita’ virtu’ e mettere nella lotta all’emergenza #coronavirus i due milioni di euro stanziati nel bilancio 2019 per il fondo Workers Buyout, istituito grazie ad un mio emendamento, ma non ancora impegnati perche’ i relativi bandi, se tutto fosse andato bene, sarebbero dovuti uscire tra fine marzo e i primi di aprile. Si tratta di risorse che rientrano nel capitolo ‘spesa corrente’ e che pertanto possono essere spese subito per fornire aiuti concreti e basilari per tutti i cittadini del Lazio che sono in situazioni di fragilita’.”

“Ho gia’ verificato con la Giunta regionale la fattibilita’ del trasferimento di risorse e il colloquio ha avuto esito positivo. Mi sarebbe piaciuto che le cose fossero andate in maniera diversa, che non ci fosse stato bisogno di dover pensare a incrementare buoni per la spesa alimentare o per l’acquisto di medicinali o a introdurre aiuti per gli affitti. Avrei voluto puntare tutto sullo sviluppo di progetti di riconversione industriale e di rilancio del tessuto occupazionale e produttivo: ci saranno tempo e risorse anche per questo, appena ne usciremo. Oggi ci sono misure da ‘pronto soccorso’ da mettere in campo. E bisogna farlo subito”. Lo scrive in un post su facebook Roberta Lombardi, presidente del gruppo consiliare M5S del Lazio in merito alla proposta, verificata gia’ con la Giunta regionale, di dirottare due milioni di euro per le misure urgenti per l’emergenza coronavirus, stanziate nel bilancio 2019 per un proprio provvedimento approvato e non ancora impegnati.