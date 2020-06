Lombardi a Bugani: ero ‘uomo Casaleggio’, io posso citarlo

Roma – L’eredita’ politica lasciata da Gian Roberto Casaleggio e’ motivo di scontro tra il capogruppo del M5S in Consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi, e Max Bugani. Il capostaff della sindaca Raggi in alcune sue recenti dichiarazioni, riferendosi proprio alla Lombardi che aveva citato Casaleggio per esporre la sua linea politica contro la deroga al doppio mandato, aveva detto “del verbo e dei pensieri di Gianroberto e’ ingiusto parlare: non mi piace che venga continuamente usato il suo nome per tirare di qua o di la’”. E ancora: “Nessuno, ma proprio nessuno, puo’ dire cosa avrebbe detto o cosa avrebbe fatto”.

Parole che Lombardi non ha digerito e nel corso di un’intervista all’agenzia Dire, ha replicato: “Sono rimasta molto sorpresa dalle sue parole perche’, come diceva sempre Beppe Grillo, ‘Io ero l’uomo di Casaleggio’. Tutti i dossier piu’ importanti a livello regionale, comunale e nazionale Gianroberto, forse anche con eccesso di fiducia, li aveva affidati a me. Quindi sento di potere citare il suo pensiero con assoluta precisione perche’ ho avuto la fortuna di lavorare con lui per anni e di godere della sua fiducia. Altre persone non hanno avuto questa fortuna se non postuma, molte piccole persone si sono arrampicate sulle spalle di questo gigante della politica e nella storia futura vedremo che fine faranno”.