Lombardi: basta fermare insegnamento, no a seggi in scuole

Roma – “A tutela della didattica dei nostri ragazzi, gia’ duramente provata dal lungo periodo di sospensione delle lezioni, con la ripresa dell’anno scolastico abbiamo il dovere di non interrompere, neanche per qualche giorno la continuita’ dell’insegnamento. Per questo invito il Governo trovi soluzioni alternative all’allestimento dei seggi elettorali nelle scuole, in vista dell’Election Day. Gia’ in questo anno appena concluso il percorso educativo ha subito una drastica riduzione delle ore, mettendo a dura prova la tenuta scolastica dei nostri alunni, che hanno dovuto fare i conti con le difficolta’ dello studio virtuale e il conseguente impatto negativo su quelli piu’ fragili. Facciamo ora in modo che a settembre si dia stabilita’ ad un’intera generazione, che gia’ cosi’ dovra’ fare un grande sforzo per recuperare quella fetta di istruzione che, nonostante gli sforzi dei docenti, ha subito un inevitabile rallentamento”. Cosi’ in una nota Roberta Lombardi, capogruppo M5S alla Regione Lazio.