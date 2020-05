Lombardi: caso mascherine, seguiamo da vicino vicenda

Roma – “Stiamo seguendo con attenzione la vicenda degli acquisti delle mascherine e di altri Dispositivi di Protezione Individuale da parte della Regione Lazio. Abbiamo gia’ sollevato la questione attraverso interrogazioni e la nostra attivita’ di sindacato ispettivo, chiedendo spiegazioni allo stesso vicepresidente del Consiglio regionale, Leodori, in occasione della sua audizione nelle Commissioni. Per noi a parlare sono gli atti politici presentati e l’attivita’ svolta nelle sedi competenti, non davanti alle telecamere o all’interno delle inchieste giornalistiche”. Cosi’ Roberta Lombardi, capogruppo M5S in Consiglio regionale del Lazio.

“Ci rendiamo conto- scrive Lombardi- che durante il periodo piu’ intenso e concitato dell’emergenza possono essere stati fatti errori dalla Regione. Il tempo e la magistratura ci diranno se la Regione Lazio e’ stata troppo ingenua, e quindi sia stata truffata da abili approfittatori senza scrupoli che hanno sfruttato il momento, come abbiamo gia’ visto nelle emergenze vissute da altre Regioni italiane, o se invece qualcuno all’interno della Regione Lazio sia stato complice della sparizione di questi soldi e abbia fatto da sponda all’affarista di turno. Infine vorrei invitare i colleghi della Lega, che a tutti i livelli si mostrano sempre cosi’ zelanti nel guardare la pagliuzza nell’occhio dell’altro, che i cittadini italiani stanno ancora aspettando le scuse per i 49 milioni di euro di rimborsi elettorali sottratti alla casse dello Stato e che, se tutto va bene, rientreranno nei prossimi 80 anni”.