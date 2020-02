Lombardi: comunità energetiche al via

Roma – “Oggi e’ stato approvato in Consiglio regionale un mio emendamento al Collegato al Bilancio, in discussione in queste ore alla Pisana, che istituisce anche nel Lazio il Fondo per incentivare la nascita delle ‘Comunita’ Energetiche’, ovvero cooperative e comunita’ di autoconsumo e condivisione energetica tra famiglie, imprese ed Enti locali. Il fondo partira’ con una dotazione iniziale di 150mila euro per il triennio 2020-2022.”

“Cosa cambia con le ‘Comunita’ energetiche’? Prima della loro istituzione l’utilizzo dell’ energia prodotta era consentito solo al titolare dell’impianto fotovoltaico per finalita’ private. Adesso, invece, con l’istituzione di questo nuovo soggetto giuridico possono crearsi sinergie tra imprese e cittadini per dotarsi di infrastrutture energetiche per la produzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile. E questo avra’ impatti positivi economici, ambientali e sociali per l’intera comunita’ regionale e nazionale.”

“Sono davvero orgogliosa di questo risultato, un esempio di come la politica puo’ essere al servizio dei cittadini e del bene comune, portando nel loro quotidiano quotidiana nuovi strumenti e soluzioni concrete che possano contribuire ad aumentare la qualita’ della vita individuale e collettiva e la tutela degli ecosistemi”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo M5S Lazio in Consiglio regionale, Roberta Lombardi.