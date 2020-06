Lombardi: dopo 4 anni di Raggi su alcuni temi ancora niente risultati

Roma – “Ci sono alcuni temi sui quali si vede di piu’ l’azione nuova della Giunta Raggi e dell’amministrazione Cinque stelle piuttosto e altri dove ancora, dopo 4 anni, non sono evidenti risultati visibili”. Lo ha detto il capogruppo M5S in Consiglio regionale, Roberta Lombardi, nel corso di un’intervista all’Agenzia Dire. “Sulla questione dell’edilizia residenziale pubblica e la vicenda dei piani di zona, che seguo di persona, ho visto che l’azione dell’amministrazione 5 Stelle ha portato a salvaguardare il diritto alla case delle persone coinvolte- ha spiegato- E anche sul rifacimento delle strade i risultati sono tangibili ma su altre questioni e’ stata iniziata un’azione amministrativa e i risultati non sono visibili. Penso ai rifiuti o alla cura del verde.”

“Si e’ passati dal sistema Buzzi-Carminati a una gara europea molto importante e talmente grande che ci sono voluti anni per costruirla e altri per superare i ricorsi o i rilievi dell’Anac sulle ditte che si erano aggiudicate il bando. Dopo quattro anni di pazienza dei cittadini tutti ci aspettavamo che in primavera si arrivasse con i prati all’inglese a Roma. Questo non e’ successo anche a causa del lockdown”.

Tuttavia, “so che molti semi su tutti i settori sono stati piantati, ora e’ il momento di cogliere i frutti e spero che nel prossimo anno i romani potranno avere una messe abbondante di raccolto. Il giudizio sulla Giunta Raggi e l’amministrazione 5 Stelle a Roma lo daro’ alla fine del percorso, manca un anno e sono fiduciosa che questo anno ci dara’ delle buone soddisfazioni”.