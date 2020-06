Lombardi: farò pressione perchè abbia poteri speciali e fondi

Roma – “C’e’ un momento di congiunzione astrale-politica ideale per intervenire dopo 15 anni sul tema dei poteri speciali di Roma. Auspico e faro’ pressioni il piu’ possibile perche’ si arrivi a dotare Roma dei poteri di decentramento amministrativo che servono per amministrare una citta’ enorme, dove ogni Municipio e’ una media-grande citta’ italiana, e per le risorse economiche per affrontare spese di manutenzione della citta’ che sono straordinarie”. Lo ha detto il capogruppo M5S in Consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire.

Avere piu’ risorse “non e’ solo un discorso egoistico di noi romani. La questione non ha solo un livello ‘comunale’ ma anche regionale e statale- ha spiegato- La Regione Lazio soffre della presenza di Roma perche’, a livello di indici, la Capitale assorbe quelli di livello regionale. Se penso a quelli sanitari, Roma con le sue strutture sanitarie assorbe gran parte del fabbisogno regionale ma non si puo’ pensare che chi abita nella provincia di Frosinone debba fare riferimento a Roma nella sua quotidianita’ di cura sanitaria. Il tema riguarda Roma, e la qualita’ della vita dei romani, il Lazio, e la qualita’ della vita dei cittadini del Lazio, e lo Stato, con il prestigio nazionale della Capitale d’Italia agli occhi del mondo”.

Come affronterebbe Lombardi la riforma dei poteri di Roma? “Ci sono vari modelli di riferimento nelle grandi capitali europee che stavamo studiando, gia’ da prima del Covid, con le varie forze politiche in Campidoglio attraverso il Centro di Economia Digitale, che al suo interno vede le tre universita’ pubbliche di Roma. Bisogna capire qual e’ il modello che funziona meglio per la Capitale, se un accentramento di poteri o un decentramento. Io sono per un decentramento. Ma tutti gli attori politici dovranno essere concordi perche’ Roma sara’ patrimonio e onere di chiunque arrivera’ ad amministrarla o continuera’ a farlo”.