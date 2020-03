Lombardi: Lazio, istituiamo Unità Speciali Assistenza

Roma – “Abbiamo chiesto alla Regione Lazio di istituire anche nella nostra regione le Unita’ Speciali di Continuita’ Assistenziale al fine di consentire al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o al medico di continuita’ assistenziale di garantire l’attivita’ di assistenza per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”. Cosi’ in una nota Roberta Lombardi, capogruppo M5S alla Regione Lazio.

“La proposta che ho avanzato insieme al vice-presidente della Commissione Sanita’, Loreto Marcelli, e’ stata formalizzata con una lettera inviata al Presidente della Giunta Regionale, al vice-presidente Daniele Leodori e all’Assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato. In un momento in cui le strutture ospedaliere faticano a gestire l’emergenza sanitaria- continua la capogruppo M5S ala Regione Lazio- le Unita’ Speciali di Continuita’ Assistenziali non solo potrebbero identificare ancor piu’ proattivamente i casi sospetti di Covid 19 che sono rimasti a domicilio poiche’ presentavano sintomi lievi o moderati, ma potrebbero adottare la somministrazione domiciliare di clorochina a pazienti Covid-19 nelle fasi iniziali del contagio, alla luce di una prima fase di sperimentazione che ha dato risultati positivi e ottenuto dall’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco) l’autorizzazione proprio alla somministrazione.”

“Ogni Unita’ Speciale di Continuita’ Assistenziale dovrebbe gestire un bacino di circa 50 mila abitanti e si affiancherebbe al medico di famiglia per la gestione dei pazienti Covid accertati e in isolamento domiciliare e di quelli che sono stati dimessi dall’Ospedale. Ci auguriamo- conclude Lombardi- che la Regione Lazio si adoperi per l’istituzione di tali Unita’, tra l’altro previste nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo scorso per decongestionare gli ospedali del Lazio, molti dei quali sono gia’ saturi o vicini alla saturazione”.