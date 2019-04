Lombardi: Municipio IX vota per annullamento pubblico interesse, stadio va spostato altrove

Roma – “Il IX municipio dice si’ all’annullamento del pubblico interesse; il voto nel consiglio municipale, interessato all’opera, era obbligatorio ma non vincolante. Il segnale pero’ e’ arrivato forte e chiaro: #famolostadiodaunaltraparte. Cio’ che davvero impatta sul territorio e sui cittadini, viene prima di ogni cosa. Se un progetto e’ sbagliato e dannoso per la citta’, va ripensato altrove”. Lo scrive su facebook la consigliera del M5S alla Regione Lazio, Roberta Lombardi.

Il post e’ stato condiviso da Stefano Fassina, consigliere capitolino di Sinistra per Roma co-firmatario della delibera che annulla le dichiarazioni di pubblica utilita’ sul progetto dello stadio: “Il commento qui condiviso di Roberta Lombardi, capogruppo M5S in Consiglio Regionale Lazio, e’ importante al fine di arrivare a un voto per l’annullamento anche in Assemblea Capitolina- ha scritto Fassina- Lo stadio della Roma va rilocalizzato. A Tor di Valle sarebbe l’ennesima devastante speculazione edilizia, strumentalmente poggiata sulla buona fede romanista”.