Lombardi: nuovo percorso con Raggi, ma poco dialogo con cittadini

Roma – “Il merito che riconosco all’amministrazione Raggi e al Consiglio Comunale e’ avere iniziato un percorso nuovo nella gestione amministrativa della citta’. Venivamo dalla commistione tra amministrazione, un certo tipo di imprenditoria e un certo tipo di politica che ha portato alle condanne per Mafia Capitale e abbiamo dovuto fare tabula rasa di questo sistema di commistione. Su questo c’e’ stata un’azione molto caparbia del M5S. Invece e’ stato un peccato, ma spero si possa rimediare, non avere avuto l’umilta’ di comunicare le difficolta’ che sono state incontrate”. Lo ha detto il capogruppo M5S in Consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi, in un’intervista all’agenzia Dire.

“Non c’e’ stato- ha aggiunto- il contatto quotidiano, in maniera empatica e umile con la citta’ per spiegare ‘stiamo facendo questo, stiamo avendo queste difficolta” oppure ‘stiamo facendo questa cosa di cui non vedete i risultati ma ci aspettiamo entro questo tempo di vedere questi risultati’. Mi dispiace e spero in questo anno possa essere corretto questo atteggiamento verso i romani che sono persone intelligenti, pazienti e comprensive. Mi piacerebbe che questo difetto di comunicazione venisse colmato in questi mesi che restano”.

E’ per questo motivo che c’e’ stato un progressivo scollamento tra i tanti elettori, specie quelli delle periferie, che hanno votato Raggi quattro anni fa e la sindaca? “I municipi sono terra di frontiera perche’, specie nelle periferie, il disagio e’ alto e le aspettive moltissime. Probabilmente questo distacco tra i dipartimenti e i municipi, e quindi il territorio, ha sofferto di questa mancanza di risultati tangibili e veloci- ha concluso Lombardi- Bisogna spiegare con sincerita’, umilta’ e diffusa presenza sul territorio le difficolta’ e i risultati portati, che non si e’ trascurato un territorio e non ci si e’ dimenticati degli impegni assunti in campagna elettorale ma si sono incontrati intoppi a livello di burocrazia amministrativa che di fatto, tranne poche eccezioni, e’ la stessa di cinque anni fa”.