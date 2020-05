Lombardi: Piani di Zona, bene delibera

Roma – “Il Programma strategico approvato dal Comune di Roma per stralciare i Piani di Zona non attuati e dare priorita’ a quelli in attuazione e’ un passo importante verso il ripristino della legalita’ e del cambiamento nella nostra citta’. La stessa direzione intrapresa dalla Commissione speciale sui Piani di Zona che ha indirizzato il proprio lavoro al raggiungimento di tali obbiettivi. Con i tavoli di confronto tra l’amministrazione regionale e comunale si e’ voluto costruire una collaborazione duratura, fatta di competenze e confronto al fine di poter dare una risposta a tutti i cittadini coinvolti.”

“La rimodulazione dei Piani di Zona nasce per tutelare il territorio da un indiscriminata cementificazione che nel corso degli ultimi 15 anni ha fatto nascere aree senza infrastrutture e senza opere di urbanizzazione sia primarie che secondarie. Con la delibera approvata dalla giunta capitolina, che arriva al termine di una proficua attivita’ svolta dai Tavoli di Lavoro istituiti dalla Commissione, si affrontano sia le criticita’ legate al mancato rispetto delle convenzioni che la rimodulazione delle aree per estendere l’offerta di alloggi in affitto e a prezzi regolamentati. Il nostro impegno proseguira’ per dare il massimo supporto alle amministrazioni coinvolte, perche’ solo un fronte comune potra’ dare risposte certe alle famiglie che da anni attendono giustizia”. Cosi’ in una nota Roberta Lombardi, capogruppo M5S alla Regione Lazio, presidente della Commissione speciale Piani di Zona.