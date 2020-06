Lombardi: priorità Prefettura deve essere sgombero Casapound

Roma – “Sara’ anche vero che lo sgombero di questo immobile non e’ una priorita’ nella lista della Prefettura di Roma ma dovrebbe esserlo per dare un segnale verso una cittadinanza che ha visto l’amministrazione capitolina improntare tanta parte della sua azione sulla legalita’ e quindi sarebbe conseguente al lavoro fatto sul territorio in tema di restituzione alla citta’ situazioni che negli anni si sono degradate. Quell’immobile occupato e’ un simbolo”. Lo ha detto in un’intervista all’agenzia Dire il capogruppo M5S in Consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi.

Alcuni esponenti di Casapound sarebbero stati preallertati della decisione di sgomberare lo stabile: “Ho assistito a diverse fasi preparatorie di sgomberi e so che ci sono state sempre interlocuzioni informali per evitare di arrivare a situazioni di tensione il giorno stesso- ha aggiunto Lombardi- Se effettivamente queste persone sono state avvisate non e’ una cosa che deve ‘schockare’, perche’ si cerca di trovare sempre la modalita’ piu’ pacifica per gestire queste situazioni. Dopodiche’ l’occupazione di un immobile da parte di una forza che si richiama a principi come ‘ordine, legge disciplina, onore’ e’ un controsenso”.