Lombardi: resto contraria alla realizzazione dell’impianto

Roma – “Sono assolutamente contraria a questo progetto sullo stadio della Roma, per quanto la sua revisione da parte di questa amministrazione sia meno impattante sul territorio rispetto a quello della Giunta Marino”. Lo ha detto il capogruppo del M5S in Consiglio regionale, Roberta Lombardi, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire.

“Visto tutto quello che e’ successo attorno all’affare stadio, che ha visto coinvolti esponenti del M5S con situazioni che a livello giuridico vanno ancora chiarite, e visto anche il parere pro veritate che come M5S Lazio ci siamo fatti rilasciare l’anno scorso da un pool di avvocati amministrativisti, quel progetto avrebbe un impatto tale sulle casse capitoline da configurare profili di responsabilita’ contabile per chi votasse quella convenzione- ha spiegato Lombardi- Aspettero’ di vedere questo modello di convenzione che il dipartimento Urbanistica ha raggiunto col proponente ma difficilmente, se l’impianto da cui si e’ partiti tre anni fa restera’ quello, potro’ dirmi favorevole”.

Chiedera’ una discussione interna al Movimento prima del voto oppure ormai la ritiene inutile? “Non e’ mai inutile discutere. Vediamo quali documenti verranno portati e cerchiamo di capire come procedere, anche perche’ c’e’ un ruolo della Regione in tutto questo processo, perche’ deve dare un parere finale sulle opere a sostegno della fruibilita’ dell’impianto- ha risposto Lombardi- Penso a quelle legate all’accessibilita’, come il rifacimento della Roma-Lido, le strade di contorno e i progetti inseriti nel Pums approvato dal Consiglio comunale. La Regione dovra’ verificare che siano stati rispettati tutti gli adempimenti messi sul tavolo nell’infinita lista di raccomandazioni all’esito della prima fase della conferenza dei servizi”.

Inoltre “ricordo che il Politecnico di Torino, interpellato dal Campidoglio, aveva detto di stare attenti non solo al tema dell’accessibilita’, per non paralizzare quel quadrante di Roma e quindi tutta la citta’, ma anche al cronoprogramma di queste opere, da realizzare prima che venga posta la prima pietra dello stadio, per potere dire se quello stadio sara’ sostenibile nel delicato ecosistema di mobilita’ della citta’. Secondo me ancora c’e’ molta strada da fare”.