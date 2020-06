Lombardi: rifiuto il pensiero di M5S che non vince elezioni

Roma – “Dopo il faticoso lavoro fatto in questi 4 anni dai miei colleghi in Campidoglio mi rifiuto di pensare che alla prossima tornata non ci sia una maggioranza 5 stelle in comune per tutto il lavoro nascosto che e’ stato fatto per rimettere in moto la macchina amministrativa”. Lo ha detto Roberta Lombardi, consigliere regionale e garante del Movimento 5 Stelle, intervenuta nel programma Gli Inascoltabili in onda su Nsl Radio e Tv.

“Con questa base di lavoro – aggiunge – bisogna capire che vogliamo fare dopo, quali sono i progetti. Dobbiamo, con molto umilta’, spiegare quello che si e’ fatto e con altrettanta umilta’ spiegare si cittadini perche’ alcuni risultati non sono stati raggiunti e chiedendo fiducia sul percorso da fare insieme. Ovviamente tutto questo presuppone che ci sia un candidato che entri in empatia con la cittadinanza perche’ ad un certo punto c’e’ un ingaggio di fiducia che va richiesto”.