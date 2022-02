Lombardi: Roma ha bisogno di molti impianti rifiuti, no grandi dimensioni

Roma – “I cittadini devono differenziare ma il Comune di Roma si deve dotare dell’impiantistica necessaria. Non solo i biodigestori. Vista la dimensione di Roma c’è bisogno di parecchia impiantistica. Stiamo discutendo in giunta come distribuirli sui territori, fermo restando che sono i Comuni, le Provincie e la Città metropolitana di Roma a decidere dove ubicare esattamente l’impianto.”

“Quello che sto cercando di veicolare è che non possiamo dotare il Lazio di grandi centrali, perché vanno contro i principi della transizione e poi non sono accettati dalle comunità, che spesso si vedono arrivare progetti autorizzati, perché a norma di legge, ma con volumi molto grandi. Vengono percepiti come estranei perché non al loro servizio. Invece una piccola impiantistica di prossimità, a servizio della comunità, sarebbe più accettata.”

“Roma la vediamo tutti. Gualtieri per quanto si sia impegnato in un’opera di pulizia meritoria non ha la bacchetta magica come non ce l’aveva Raggi. Scontiamo come romani la mancanza di impianti dove conferire rifiuti che purtroppo restano ancora per terra”. Così l’assessora della Regione Lazio alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire.