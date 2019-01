Roma – “Bene ok a sgombero CasaPound. La tutela della legalita’ non ha colore politico e non puo’ esservene una di serie A e una di serie B. @matteosalvini ti presenterai anche li’ con la ruspa?”. Cosi’ su twitter il capogruppo del M5S in Consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi.