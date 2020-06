Lombardi: su Piani di Zona Roma deve impugnare sentenza Tar

Roma – “La sentenza del TAR che ha disposto l’annullamento della Determinazione Dirigenziale capitolina con cui si e’ tentato di mettere ordine sui Piani di Zona, per far si’ che non venissero piu’ utilizzati criteri disomogenei e difformi nelle tabelle dei prezzi massimi di cessione, sembra essere alquanto tardiva e poco congrua rispetto alle motivazioni riportate. Sono certa che il Comune di Roma fara’ appello al Consiglio di Stato, per fare in modo che possa andare avanti l’impegno finora sostenuto e che nessuno prima aveva mai preso, per ridare dignita’ a migliaia di famiglie vittime di speculatori senza scrupoli.”

“Pur senza entrare nella sostanza dei tecnicismi, mi sento di dire che con questa sentenza sembra che non si sia entrati nel merito ed un esempio fra tutti e’ il criterio dell’applicazione dell’indice Istat, che nelle varie tabelle presentate all’ufficio viene a volte calcolato sulla base di quello provinciale, a volte con riferimento a quello nazionale in vigore dal 2009. Desta meraviglia il fatto che, nella Sentenza non si dia conto della circostanza che dal 2009 l’indice ISTAT non esista piu’.”

“Il Comune di Roma ha avuto il coraggio di intervenire per fermare quell’ondata speculativa che nel tempo ha sottoposto migliaia di famiglie ad un vero e proprio calvario per l ‘affermazione dei propri diritti schiacciati da una non corretta applicazione delle norme. Una situazione che ha consentito che gli immobili realizzati in edilizia residenziale pubblica venissero immessi sul mercato a prezzi superiori a quelli di mercato e che ha prodotto sfratti, procedure esecutive e impossibilita’ di pagare mutui ed affitti.”

“Questo impegno non puo’ essere vanificato da una sentenza che sembra presentare rilevanti incongruita’ e che va impugnata perche’ difendere i diritti dei piu’ deboli e’ un obbligo morale al quale non possiamo sottacere”. Cosi’ in una nota Roberta Lombardi, capogruppo M5S alla Regione Lazio, Presidente Commissione Speciale Piani di Zona.