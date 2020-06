Lombardi: Votare di nuovo per Raggi? Io voterei per M5S

Roma – E’ possibile un Raggi bis? “In questo momento con le regole del M5S attuali e’ impossibile. So che Vito Crimi ha detto che possiamo ragionare su un discorso di terzo mandato per i sindaci. Io dico da membro del comitato di garanzia di non fare interpretazioni regolamentari ad personam o ad persone perche’ sono vari i sindaci in scadenza l’anno prossimo”. Lo ha detto Roberta Lombardi, consigliere regionale e garante del Movimento 5 Stelle, intervenuta nel programma Gli Inascoltabili in onda su Nsl Radio e Tv.

“Visto che e’ un momento di riflessione in cui dobbiamo capire cosa fare da grandi e trovare una nuova identita’ anche questo puo’ essere un tema ma per tutti a quel punto”, aggiunge. Da romana rivoterebbe per la Raggi? “Io rivoterei per il movimento 5 Stelle. Io faccio parte della vecchia guardia del movimento prima vengono il programma e le idee e poi le persone. Lo rivendico”.