Milano – In Lombardia 5.469 positivi (1.280 in piu’ rispetto a ieri), 2.802 ospedalizzati, (piu’ 585 rispetto a ieri), 440 pazienti in terapia intensiva (41 nuovi oggi). Crescono i dimessi, 646, e crescono i decessi 333 (76). Questo il bollettino della situazione coronavirus in Lombardia fornito dall’assessore al Welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa di aggiornamento sull’infezione da covid-19.