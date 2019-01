Lotito: vorrei stadio in posto raggiungibile ma ancora devo chiedere

Roma – “Il ministro Matteo Salvini ha detto che cercheranno di agevolare il piu’ possibile la costruzione di stadi aperti h24 sette giorni su sette ed e’ quello che ho sempre detto io”. Claudio Lotito, presidente della Lazio, torna a parlare di stadio. Lo fa in un audio trasmesso da Radio Radio.

“La legge- continua- la conosco, l’ho scritta all’ottanta per cento, dopo qualcuno l’ha deturpata, tant’e’ vero che poi certi stadi sono stati fatti, no? Allora, e’ stata deturpata da qualcuno. E’ stato fatto un compromesso su una situazione che non ha prodotto. Quello per cui bisogna avere il coraggio e’ altro: negli altri Paesi per gli stadi chi e’ intervenuto? Sono intervenuti i governi che hanno messo i soldi”.

Per Lotito “siccome in Italia i soldi non si possono mettere perche’ non ci stanno, se il privato vuole fare un’iniziativa, e’ giusto che venga messo nella condizione di farlo – nel rispetto delle regole, mica devi costruire al Colosseo, devi fare lo stadio – va incentivato ad aprirlo h24 perche’ la struttura polifunzionale e’ fondamentale”, perche’ “lo stadio aperto h24 da’ un incremento di risultati economici importanti, di ricavi”.

Il presidente della Lazio ha spiegato che “faccio tutto questo non per massimizzare i ricavi ma per abolire la cultura del sospetto e del divieto in questo Paese: qua si demolisce quello che fanno gli altri ma non si costruisce niente. Pensiamo a una cultura diversa, a costruire qualcosa di nuovo tutti insieme. Chi e’ preposto a governare, si deve assumere la responsabilita’ di scegliere sentendo in via preventiva tutte le esigenze e poi decidere e sara’ valutato per la decisione presa, ma non e’ che possiamo criminalizzare prima la decisione”.