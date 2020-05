Lozzi a Raggi: Della Casa? Ora discontinuità in IV Municipio

Roma – “Rispetto al IV Municipio suggerisco alla sindaca Raggi di andare in discontinuita’ con un eventuale delegato al IV Municipio per evitare ulteriori conflitti. Il IV e’ un territorio difficile e complesso. E per rispetto alla natura di Movimento, che si basa su un concetto di democrazia dal basso e sul fatto che noi crediamo che sia la maggioranza quella che deve prendere le decisioni, penso che si debba rispettare la scelta dei consiglieri, che tra l’altro sono esponenti dei 5 Stelle, che mai hanno cambiato bandiera e che stanno con noi da tanti anni”. Cosi’ la presidente del VII Municipio, Monica Lozzi, nel corso di un’intervista con l’agenzia stampa Dire nell’ambito della rubrica Direzione Roma.

“Va rispettata questa scelta senza andare troppo a indagare su chi ha ragione e chi ha torto, sono dinamiche interne e bisogna prenderne atto”, ha poi aggiunto Lozzi, che ha anche parlato del caso De Vito: “Spero che il suo sia stato solo un qui pro quo (il presidente dell’Assemblea Capitolina ieri ha denunciato ai probiviri tre consiglieri capitolini, ndr), forse e’ mancata solo la condivisione con il gruppo consiliare, che e’ quello che si deve andare a esprimere sulle delibere. La situazione si puo’ ricomporre”.