Lozzi: affiancare mezzi privati a scuolabus

Roma – Cosi’ in un comunicato Claudio Lozzi, responsabile viabilita’ Ugl Lazio: “Le immagini di autobus e scuolabus straripanti di studenti ci spinge a trovare una soluzione alternativa e piu’ sicura. La nostra proposta e’ quella di affiancare agli scuolabus i bus di aziende di trasporto private.”

“Queste societa’ hanno la maggior parte dei loro mezzi fermi, a causa della mancanza di lavoro causata dalla pandemia, le gite scolastiche sospese e il turismo ridotto all’osso.”

“Con il supporto dei mezzi privati, peraltro idonei e con il personale adeguato, si potrebbe scongiurare il sovraffollamento sui mezzi pubblici e nel contempo con prezzi convenzionati, si garantirebbe alle aziende di restare in piedi e di non ricorrere alla cassa integrazione in deroga e al reddito di emergenza per i lavoratori”, ha concluso Lozzi.